Сахалинские пограничники выдворили японскую шхуну из вод РФ

В ходе разбирательства по факту нарушения правил рыболовства японской рыболовецкой шхуны в исключительной экономической зоне Российской Федерации вина капитана судна «EIHOU MARU 172» (флаг Япония) полностью доказана.

Как сообщили ТИА «Острова» в погрануправлении по Сахалинской области, судовладелец и капитан японского судна привлечены к административной ответственности по факту совершенных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.17, статьи 18.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа. Капитан рыболовецкой шхуны за невыполнение законных требований Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Общая сумма штрафных санкций составила 6 миллионов рублей.

Штраф японской стороной оплачен в полном объеме, административный арест с японского судна «EIHOU MARU 172» снят. Рыболовецкая шхуна выдворена за пределы территории Российской Федерации в сопровождении корабля береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.