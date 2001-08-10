Сахалинка «повелась» на дешёвую икру и потеряла деньги

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя села Новотроицкое, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, установлено, что обвиняемый познакомился с потерпевшей еще в 2018 году. Периодически, при общении с женщиной фигурант рассказывал ей о бизнесе своего отца, который занимается реализацией рыбной продукции на территории Сахалинской области. Также обвиняемый предлагал потерпевшей купить морепродукты по стоимости ниже рыночной.

В один из дней, уже в конце июля 2019 года, женщина обратилась к фигуранту с желанием приобрести 12 кг лососевой икры и 3 кг вяленой корюшки. Мужчина сообщил, что все это будет стоить около 28 тысяч рублей. Спустя 2 дня женщина в ходе телефонного разговора сказала обвиняемому, что готова приобрести указанную продукцию. Тогда фигурант сообщил женщине, что необходимо внести предоплату в размере 20 тысяч рублей, которые необходимо перевести на его банковский счет. После того, как женщина перевела деньги, она решила позвонить обвиняемому, чтобы узнать, получил ли он деньги. Номер телефона оказался недоступен а сам фигурант перестал выходить на связь.

Как выяснилось позже, денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды, так и не доставив вышеуказанную продукцию.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.