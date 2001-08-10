По факту пожара в жилом доме Южно-Сахалинска организована проверка

По поручению и.о. прокурора Сахалинской области прокуратурой г.Южно-Сахалинска организована проверка по факту пожара в многоквартирном жилом доме по адресу: пр-т Мира, д. 157 г. Южно-Сахалинска.

На место выехали и.о. прокурора области Попов М.Н. и прокурор г.Южно-Сахалинска Коленченко А.А.

По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.