Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2021
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У горящего дома в Южно-Сахалинске расположились медики, полиция и чиновники
15:11, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

По факту пожара в жилом доме Южно-Сахалинска организована проверка

По факту пожара в жилом доме Южно-Сахалинска организована проверка

По поручению и.о. прокурора Сахалинской области прокуратурой г.Южно-Сахалинска организована проверка по факту  пожара в многоквартирном жилом доме  по  адресу: пр-т Мира, д. 157 г. Южно-Сахалинска.

На место выехали и.о. прокурора области Попов М.Н. и прокурор г.Южно-Сахалинска Коленченко А.А.

По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

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