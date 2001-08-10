Сахалинские автоинспекторы решили последить за нетрезвыми водителями

В целях профилактики сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области провели рейдовые мероприятия под условным названием «нетрезвый водитель». Наряды ДПС несли службу в разных районах области. Подобные рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе.

Основная их задача – это выявить в потоке транспортных средств нарушителей ПДД, в том числе нетрезвых водителей. И она успешно решается.

Как сообщили ТИА "Острова" в ведомстве, 12 июня 2021 года в Южно-Сахалинске инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился 32-летний водитель, который находился в состоянии опьянения. Мужчина имел явные признаки опьянения. С помощью алкотестера установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по базам данных выяснилось, в январе текущего года мужчина лишен права на управление транспортными средствами за аналогичное правонарушение. Теперь за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит лишение свободы на срок два года.

Зарегистрировано одно «пьяное» ДТП, которое произошло в Анивском районе. 14 июня 2021 года, 43-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий права на управления транспортными средствами, управляя автомобилем «Субару Форестер», двигаясь по автодороге «Южно-Сахалинск-Холмск», в районе 13км 380 м, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП, двое пассажиров получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка. За управление ТС в состоянии опьянения водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток.

В результате проведенного рейдового мероприятия, сотрудниками ГИБДД остановлены более 300 транспортных средств. Пресечены 67 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 12 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ. Кроме этого, пресечены 107 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.