Житель Крабозаводского «нашел на свалке» несколько десятков боевых патронов

В пункт полиции (с дислокацией в селе Крабозаводское) ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу поступила информация о том, что один местный житель незаконно хранит у себя дома боеприпасы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в островной полиции.

Сотрудники полиции на основании судебного решения осуществили осмотр квартиры данного гражданина. В результате они обнаружили и изъяли пакет с предметами, схожими с патронами от огнестрельного нарезного автоматического оружия калибра 5,45 мм в количестве 11 штук, огнестрельного нарезного оружия калибра 9 мм в количестве 34 штук к пистолету Макаров. Никаких документов, дающих право на хранение боеприпасов, у гражданина не имелось.

По словам 40-летнего мужчины, он нашел их в начале апреля на свалке бытовых отходов села Малокурильское.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконное хранение боеприпасов. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.