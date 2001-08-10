Сахалинского моряка поймали на провозе из Японии еды и автозапчастей

300 кг незадекларированных товаров обнаружили сахалинские таможенники на судне, прибывшем из Японии в Корсаков.

В ходе осмотра судна в Корсакове таможенники обнаружили большую партию незадекларированных товаров, которые находились в каютах судна и автомобилях, ввезенных из Японии. Все они принадлежали одному из членов экипажа, в отношении него Сахалинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ (недекларирование и нарушение запретов и ограничений).

В рамках административного производства изъято 304 кг незаконно ввезенных автозапчастей, моторных масел, продуктов питания, товаров народного потребления (рыболовные снасти, бытовая химия и др.), сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.

Все товары помещены в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни. Проводится расследование. Морякам грозят штрафные санкции и конфискация предметов правонарушений.