Сахалинские полицейские обошли четыре сотни неблагополучных семей

В целях принятия мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждения в отношении них преступных посягательств на территории Сахалинской области проведена оперативно-профилактическая операция «Защита». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД РФ по региону.

В комплексном мероприятии приняли участие инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции и сотрудники других служб полиции совместно со специалистами комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений системы образования, занятости и социальной защиты населения, здравоохранения, опеки и попечительства, культуры и спорта, также других структур.

В рамках операции осуществлено 447 проверок неблагополучных семей, состоящих на учете в органах внутренних дел. В том числе, проведены проверки лиц, подпадающих под категории профилактического и списочного учета органов внутренних дел, проживающих в семьях с несовершеннолетними, а также родителей, ранее лишенных или ограниченных в родительских правах.

Выявлено 55 законных представителей, которые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, 10 из них поставлены на учет. Составлено 55 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Сотрудниками полиции в органы опеки и попечительства направлен материал для решения вопроса о лишении или ограничении в родительских правах. Кроме того, в органы предварительного расследования направлен материал, по которому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ.

Выявлено 6 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи. Приняты меры к улучшению их жизненных условий и оказана помощь.

Также в рамках операции сотрудники полиции посетили оздоровительные лагеря, площадки дневного пребывания и социальные учреждения, в которых содержатся дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

В период проведения оперативно-профилактического мероприятия проведено 154 лекции и беседы на правовые темы, в ходе которых обсуждались основы безопасного поведения и вопросы соблюдения прав и интересов несовершеннолетних.