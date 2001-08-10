Сахалинский альфонс обкрадывал женщин, с которыми жил

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили местонахождение 42-летнего мужчины, обокравшего свою сожительницу.

Как установлено, подозреваемый в прошлом году на одном сайте знакомств вступил в переписку с 43-летней жительницей областного центра. В дальнейшем общение из виртуального мира перешло в реальный. Спустя какое-то время они стали совместно проживать в её квартире. Женщина, не увидев однажды дома телевизор, поинтересовалась его судьбой у сожителя, на это он ей пояснил, что отнёс технику в ремонт. На самом же деле мужчина сдал телевизор, как и другое имущество, пропажу которого она обнаружила впоследствии.

Гражданка заявила в городское управление полиции о краже фотоаппарата, швейной машинки и золотых украшений. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Сумма ущерба, причиненная заявительнице, составила около 140 тысяч рублей. Подозреваемый, не имеющий постоянного источника дохода, на продаже её имущества заработал в итоге 28 тысяч рублей.

Продолжительное время ему удавалось скрываться от правоохранительных органов, но в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено. В настоящее время гражданин допрошен в качестве подозреваемого, вину свою признаёт и в содеянном раскаивается.

Как стало известно ТИА "Острова", правоохранители располагают информацией о том, что это не единственный случай, когда подозреваемый был причастен к совершению кражи имущества у женщин, с которыми проживал в разные периоды своей жизни. Ведётся следствие.