Жителю Анивы не дали выселить мать с детьми из дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивский районный суд обратился гражданин о выселении из частного дома жительницы Анивского района и ее несовершеннолетних детей.

Основанием для обращения в суд послужили те обстоятельства, что спорный жилой дом был продан ответчику по договору купли-продажи, вместе с тем ответчица более 10 лет права собственности на дом в установленном законом порядке не зарегистрировала.

Решением Анивского районного суда от 14.07.2020 исковые требования истца удовлетворены, со ссылкой на отсутствие письменного договора купли-продажи дома.

Не согласившись с решением суда, прокурором принесено апелляционное представление. Судом первой инстанции не принят во внимание факт сложившихся договорных отношений между истцом и ответчиком, который подтверждается, в том числе, допрошенными в ходе судебного заседания свидетелями и не оспаривается сторонами по делу. Помимо этого, представителем истца подтверждена передача денежных средств в счет оплаты стоимости спорного недвижимого имущества.

По результатам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции, с учетом позиции участвовавшего в деле прокурора, поддержавшего апелляционное представление, отменил решение суда первой инстанции, отказал в удовлетворении требования о выселении, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.