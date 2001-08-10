Опасной набережной в Охотском заинтересовался СК
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с участившимися случаями травмирования людей, в том числе несовершеннолетних детей, при посещении мест общего пользования на территории Российской Федерации, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области инициировано проведение доследственной проверки по факту ненадлежащего содержания места отдыха граждан. Об этом ТИА "Острова" рассказали в областном управлении СК РФ.
Так, Корсаковским межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки по факту ненадлежащего содержания общественного места отдыха – набережной, расположенной в п. Охотское, Корсаковского района (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за поддержание объекта отдыха в исправном состоянии и его безопасное использование посетителями, а также, действиям лиц, контролирующих органов.
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