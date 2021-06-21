Мошенница-риелтор из Южно-Сахалинска «сдавала» в аренду квартиры, которых нет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску стали поступать заявления граждан, которых обманула неизвестная женщина, похитив у них деньги.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска установили, что к данной противоправной деятельности причастна 43-летняя уроженка города Александровск-Сахалинский, которая была задержана и доставлена в УМВД России по городу Южно-Сахалинску.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД РФ по Сахалинской области, злоумышленница с января размещала на популярных площадках в сети интернет объявления о сдаче в аренду квартир в областном центре. В ходе дальнейшей переписки посредством мессенджера с потенциальными арендаторами она склоняла их к внесению предоплаты. Потерпевшие, ошибочно полагая, что ведут переговоры с собственником жилплощади, осуществляли переводы денежных средств на указанный им счет банковской карты, оформленной на её несовершеннолетнего сына. Однако впоследствии услугу не получали, деньги им не возвращались.

По имеющейся оперативной информации, подозреваемая осуществляла свою противозаконную деятельность преимущественно находясь на рабочем месте в офисе агентства недвижимости.

Полицейские изъяли скриншоты переписки, копии чеков по операциям, 10 мобильных телефонов, 18 сим-карт, 2 ноутбука, 2 банковские карты, 2 wi-fi роутера и служебную документацию.

Гражданка дала признательные показания, допрошена в качестве подозреваемой по 6 фактам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.