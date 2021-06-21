Сахалинцев по-прежнему «разводят» на деньги по телефону: новые подробности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 28-летняя жительница села Адо-Тымово. Гражданка заявила о хищении 79 тысяч рублей. Установлено, что девушка увидела в сети Интернет объявление о продаже недорогих авиабилетов и позвонила по указанному номеру. Ей ответил мужчина, который представился индивидуальным предпринимателем в сфере деятельности туристических агентств по продаже авиабилетов. Он предложил покупку авиабилетов по выгодной цене. Далее через мобильное приложение девушка перевела на указанную карту 79 тысяч рублей. После перевода номер мужчины стал не доступен.

Ещё одно заявление поступило в отдел МВД России по Невельскому городскому округу от 19-летней жительницы Невельска. Заявительница также решила приобрести авиабилеты через интернет и ввела свои персональные данные и реквизиты банковской карты. Далее она оплатила билеты на сумму около 8 тысяч рублей, но документ, как и денег, так и не получила.

Как далее рассказали ТИА "Острова" в полиции, 18 июня в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 27-летнего водителя такси о том, что путем обмана у него похищено 17 тысяч рублей. Как выяснилось, через мобильное приложение ему поступил заказ осуществить доставку по указанному адресу. В комментарии уточнили, что нужна доставка с ресторана, доплата за помощь 2 тысячи рублей. Позже на телефон заявителя поступил телефонный звонок. Мужчина сказал, что переведёт на его банковскую карту 22 тысячи рублей, которые надо будет через банкомат снять и положить на номер электрогенного кошелька. Через некоторое время ему снова позвонил заказчик и поинтересовался, поступили ли на счет денежные средства. В ходе разговора он продиктовал номер электронного кошелька и сказал, что нужно снять деньги и перевести на указанный номер. Таксист направился в отделение банка, где через терминал снял и перевел нужную сумму на указанный номер. После заявитель зашел в мобильное приложение банка и обнаружил, что ему на счет каких-либо денежных средств не поступало.

Еще в городское правление полиции обратился 49-летний житель села Дальнее, которому позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя. Для предотвращения незаконных действий мужчина назвал свои паспортные данные и код, поступивший ему в смс сообщении. После этого произошло списание 20 тысяч рублей.