Тихоокеанское
информационное агентство
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16:37, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинские полицейские зарабатывали на наркозакладках, о которых узнавали по работе

Сахалинские полицейские зарабатывали на наркозакладках, о которых узнавали по работе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего и 33-летнего сотрудников УМВД России по Сахалинской области по обвинению в совершении ряда преступлений, предусмотренных п.п. «б», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых интересов общества и государства).

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК РФ, по версии следствия, в апреле 2019 года  обвиняемые, используя свое должностное положение, выполняя служебные обязанности, в том числе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков,  предложили 38-летнему жителю областного центра заниматься реализацией предоставляемых ему последними наркотических средств и последующей передачей им полученных денежных средств, на что тот ответил согласием. В дальнейшем обвиняемые, посредством сети Интернет, сообщали мужчине сведения о местонахождении тайников-закладок наркотических средств, о чем им становилось известно в связи с исполнением служебных обязанностей. Действуя по указанию обвиняемых, южносахалинец находил наркотики в тайниках-закладках, после чего передавал их злоумышленникам, а также реализовывал наркотические средства на территории областного центра, а вырученные деньги передавал обвиняемым.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Сахалинской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о причастности обвиняемых  к совершенным преступлениям. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

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