У долинских властей возникли проблемы с прокуратурой из-за бездомных псов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинской городской прокуратурой по публикации СМИ «Бездомные собаки снова напали на ребенка в Долинске» проведена проверка соблюдения законодательства по обращению с животными без владельцев.

Установлено, что администрацией МО ГО «Долинский» мероприятия по отлову безнадзорных животных организованы ненадлежащим образом, что привело к нападениям их на несовершеннолетних детей, в том числе 30.04.2021 и 01.06.2021.

В этой связи в адрес мэра МО ГО «Долинский» внесено представление об устранений нарушений закона.

Одновременно долинский городской прокурор, действуя в интересах несовершеннолетних, обратился в городской суд с исковыми заявлениями о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате укусов безнадзорных собак.

Рассмотрение мер реагирования находится на контроле органов прокуратуры

Кроме того, на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по факту халатности в действиях должностных лиц администрации МО ГО «Долинский», возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.