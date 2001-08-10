У долинских властей возникли проблемы с прокуратурой из-за бездомных псов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долинской городской прокуратурой по публикации СМИ «Бездомные собаки снова напали на ребенка в Долинске» проведена проверка соблюдения законодательства по обращению с животными без владельцев.
Установлено, что администрацией МО ГО «Долинский» мероприятия по отлову безнадзорных животных организованы ненадлежащим образом, что привело к нападениям их на несовершеннолетних детей, в том числе 30.04.2021 и 01.06.2021.
В этой связи в адрес мэра МО ГО «Долинский» внесено представление об устранений нарушений закона.
Одновременно долинский городской прокурор, действуя в интересах несовершеннолетних, обратился в городской суд с исковыми заявлениями о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате укусов безнадзорных собак.
Рассмотрение мер реагирования находится на контроле органов прокуратуры
Кроме того, на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по факту халатности в действиях должностных лиц администрации МО ГО «Долинский», возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
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