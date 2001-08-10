В Долинске чиновница «рисовала» красивую отчётность, чтобы получать премии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБЭП ОМВД России по городскому округу «Долинский» установлено, что директор одного государственного учреждения злоупотребляла должностными полномочиями.

Как сообщили ТИА «Острова» в оперативном ведомстве, гражданка в период с апреля 2016 по апрель 2020 года, вопреки интересам службы давала распоряжения подчиненным сотрудникам оформлять граждан, как нуждающихся в трудоустройстве. Хотя согласия своего на это они не давали, как и не обращались лично в данное учреждение с целью поиска работы. Кроме того, большинство этих граждан уже были самостоятельно трудоустроены в различные организации.

Таким образом, женщина показывала себя успешным и компетентным руководителем, выполняющим показатели эффективности деятельности учреждения, за что в результате получала незаконные премиальные вознаграждения.

По материалам проверки, предоставленными полицейскими в компетентный следственный орган, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время следственным отделом по городу Долинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.