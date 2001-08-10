В Долинске 18-летняя девушка шантажировала человека, разместив в Интернете его личные фото
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 18-летней жительницы г. Южно-Сахалинска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия) и ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемая, являясь администратором сообщества в социальной сети, получила от посторонних лиц фотографии местного жителя, составляющие его личную тайну, которые незамедлительно разместила. На просьбу потерпевшего об удалении фотографий, она потребовала взамен денежные средства. Не согласившись, потерпевший обратился в полицию. Фотографии со страницы сообщества были удалены обвиняемой только после возбуждения уголовного дела.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемая вину в совершении преступления признала в полном объеме и, добровольно возместила потерпевшему моральный вред в сумме 50 000 рублей.
Кроме того, с целью устранения условий совершения преступлений следователем в адрес администрации социальной сети внесено представление о необходимости контроля за соблюдением администраторами сообществ пользовательского соглашения, не допущения и пресечения публичного размещения информации, не соответствующей действующему законодательству Российской Федерации.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
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