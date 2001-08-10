Пьяный сахалинец без прав попал под уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 июня сотрудниками дорожно-патрульной службы в районе улицы Горького областного центра был остановлен легковой автомобиль без госномеров. За рулем находился 42-летний гражданин, у которого имелись явные признаки опьянения. Водительские права при этом у мужчины отсутствовали.

Проверка на алкотестере подтвердила, что перед тем как сесть за руль, мужчина употреблял спиртные напитки. Исследование показало результат в виде 1,054 мг/л.

В ходе последовавшего разбирательства также выяснилось, что ранее указанный гражданин был привлечен к административной ответственности и лишен водительских прав за аналогичное правонарушение.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД РФ по Сахалинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.