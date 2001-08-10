Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2021
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В субботу некоторым жителям Южно-Сахалинска придётся посидеть без воды
22:01, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинцу добавили срок за то, что он в письме из колонии пообещал убить прокурора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу  в отношении 28-летнего жителя Сахалинской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении прокурора).

Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре региона, 19 ноября 2020 года осужденный, отбывающий наказание по ранее вынесенному  приговору по уголовному делу, в рассмотрении которого в качестве государственного обвинителя принимал участие  старший помощник Холмского городского прокурора, написал в указанную прокуратуру заявление, содержащее угрозу убийством и причинением вреда здоровью в адрес указанного сотрудника прокуратуры.

Заявление он передал для отправки через администрацию исправительного учреждения в прокуратуру, где указанный сотрудник, ознакомившись с ним, воспринял содержащиеся угрозы, как реальные.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал в полном объеме.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя,  личности виновного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, по совокупности приговоров назначил окончательное наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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