Сахалинцу добавили срок за то, что он в письме из колонии пообещал убить прокурора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Сахалинской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении прокурора).
Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре региона, 19 ноября 2020 года осужденный, отбывающий наказание по ранее вынесенному приговору по уголовному делу, в рассмотрении которого в качестве государственного обвинителя принимал участие старший помощник Холмского городского прокурора, написал в указанную прокуратуру заявление, содержащее угрозу убийством и причинением вреда здоровью в адрес указанного сотрудника прокуратуры.
Заявление он передал для отправки через администрацию исправительного учреждения в прокуратуру, где указанный сотрудник, ознакомившись с ним, воспринял содержащиеся угрозы, как реальные.
В судебном заседании подсудимый виновным себя признал в полном объеме.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, личности виновного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, по совокупности приговоров назначил окончательное наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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