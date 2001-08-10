Водителя, который пьяным убил в ДТП человека, заключили под стражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивский районный суд заключил под стражу водителя, совершившего 18.06.2021 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажир скончался на месте.

Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд с учетом мнения прокуратуры района удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 28 летнего водителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Суд установил, что 18.06.2021 в вечернее время водитель, будучи лишенным права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля марки «Toyota Harrier», не справился с управлением транспортного средства и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем, движущимся во встречном направлении автодороги сообщением «Южно-Сахалинск-Холмск» Анивского района.

В результате ДТП пассажиру встречного автомобиля причинены телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.

Суд, учитывая личность обвиняемого, который по месту регистрации длительное время не проживает, не трудоустроен, а совершенное им преступление предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы, удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование по уголовному делу находится на контроле прокуратуры района.