Курильчанин закопал в огороде и 20 лет хранил в сарае порох с патронами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Курильский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).

Суд установил, что злоумышленник незаконно приобрел огнестрельное оружие и патроны в количестве 20 штук, а также бездымный нитроглицериновый порох в количестве 4 штук, относящийся к взрывчатым веществам, которые на протяжении двадцати лет хранил в помещении хозяйственной постройки на своем земельном участке.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев и со штрафом.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.