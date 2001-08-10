Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2021
Сегодня 16:40
72,17|86,19|66,91
В южно-сахалинской полиции сменился начальник
12:39, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Курильчанин закопал в огороде и 20 лет хранил в сарае порох с патронами

Курильчанин закопал в огороде и 20 лет хранил в сарае порох с патронами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Курильский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение  и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).

Суд установил, что злоумышленник незаконно приобрел огнестрельное оружие и патроны в количестве 20 штук, а также бездымный нитроглицериновый порох в количестве 4 штук, относящийся к взрывчатым веществам, которые на протяжении двадцати лет хранил в помещении хозяйственной постройки на своем земельном участке.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя,  приговорил подсудимого  к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев и со штрафом.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?