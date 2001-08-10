В Томаринском районе полиция изъяла семь тайменей и другую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники отдела МВД России по Томаринскому городскому округу возбудили несколько уголовных дел по факту противоправных деяний в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов. Об этом ТИА "Острова" сообщили в правоохранительных органах.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина» на автодороге «Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск» сотрудниками полиции был остановлен мопед под управлением 53-летнего мужчины. У данного гражданина при себе было обнаружено две особи сахалинского тайменя и восемь экземпляров рыбы сима. Установлено, что он незаконно выловил указанные ресурсы при помощи сети.
Также был остановлен мопед, которым управлял другой сахалинец, у которого полицейские обнаружили при себе 5 особей сахалинского тайменя и 18 штук рыбы лососёвых пород.
В действиях данных граждан усматриваются признаки преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним) и ст. 258.1УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).
Кроме этого, инспектором ОГИБДД был остановлен автомобиль иностранного производства. В ходе проверки документов выяснилось, что иномаркой управлял водитель 1984 года рождения. При досмотре данного транспортного средства было обнаружено и изъято 27 особей рыбы лососёвых пород. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
На сегодняшний день за период операции «Путина - 2021» сотрудниками Томаринского отдела МВД всего возбуждено 10 уголовных дел в отношении конкретных граждан по статьям 256 УК РФ и 258.1 УК РФ.
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