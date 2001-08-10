Два собутыльника из Углегорска готовятся сесть за найденную банковскую карту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 37 и 57 лет, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с банковского счета.

Установлено, что 1 января этого года 57-летний обвиняемый находился в Углегорске, где на улице обнаружил банковскую карту, оснащенную бесконтактной системой оплаты, что позволяет совершать с нее покупки до 1 тысячи рублей без ввода пин-кода. Мужчина подобрал кредитку и положил в карман, после чего направился к своему знакомому. Злоумышленник хотел проверить, имеются ли на карте денежные средства. Понимая, что в торговых точках установлены камеры видеонаблюдения, фигурант решил попросить своего 37-летнего товарища сходить в магазин и купить спиртное, воспользовавшись при этом найденной банковской картой. Мужчина сообщил приятелю, что нашел кредитку на улице и она ему не принадлежит. После этого обвиняемые вдвоем направились в ближайший продуктовый магазин. 57-летний мужчина остался на улице, а его товарищ зашел внутрь, где при помощи кредитки приобрел спиртное. Поняв, что на банковской карте есть деньги, мужчины начали их тратить на другие покупки, после чего избавились от карты, выбросив ее. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде, добавили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.