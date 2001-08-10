Сахалинская полиция ищет вора, забравшего чужие деньги из банкомата (ВИДЕО)

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску устанавливается личность подозреваемого в совершении кражи денежных средств, принадлежащих 41-летнему мужчине. 24 июня из купюроприёмника банкомата, установленного в одном торговом центре, были похищены 40 тысяч рублей, оставленные там заявителем.

УМВД России по Сахалинской области обращает внимание, что данный поступок содержит в себе признаки противоправного деяния. В отношении находки должны быть совершены действия, направленные на возврат имущества собственники, уточнили ТИА "Острова" в полиции.

За кражу, в зависимости от суммы или стоимости похищенного, предусмотрена как административная (ст. 7.27 КоАП РФ), так и уголовная (ст. 158 УК РФ) ответственность. Прежде чем, решиться на такой шаг, подумайте о последствиях, учитывая, что в век современных технологий такого рода объекты оснащены камерами видеонаблюдения.