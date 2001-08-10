Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2021
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14:40, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинская полиция ищет вора, забравшего чужие деньги из банкомата (ВИДЕО)

Сахалинская полиция ищет вора, забравшего чужие деньги из банкомата (ВИДЕО)

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску устанавливается личность подозреваемого в совершении кражи денежных средств, принадлежащих 41-летнему мужчине. 24 июня из купюроприёмника банкомата, установленного в одном торговом центре, были похищены 40 тысяч рублей, оставленные там заявителем.

УМВД России по Сахалинской области обращает внимание, что данный поступок содержит в себе признаки противоправного деяния. В отношении находки должны быть совершены действия, направленные на возврат имущества собственники, уточнили ТИА "Острова" в полиции.

За кражу, в зависимости от суммы или стоимости похищенного, предусмотрена как административная (ст. 7.27 КоАП РФ), так и уголовная (ст. 158 УК РФ) ответственность.  Прежде чем, решиться на такой шаг, подумайте о последствиях, учитывая, что в век современных технологий такого рода объекты оснащены камерами видеонаблюдения.

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