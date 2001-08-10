Тымовчанин разменял 8 тысяч рублей на срок до 10 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем прокурора Тымовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 43-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенная с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Органом предварительного расследования установлено, что 01.05.2021 обвиняемый с целью хищения денежных средств зашёл в магазин, где установив количество работников, находящихся в помещении торговой точки, убедившись в возможности разбоя, направился по месту проживания за ножом.

Вернувшись позднее в магазин, он подошёл к продавцу, и, толкнув ее в плечо, угрожая применением ножа, потребовал передать ему денежные средства из кассы магазина.

Опасаясь за жизнь и здоровье, женщина взяла из кассы денежные средства в сумме 8 500 рублей и передала обвиняемому.

Уголовное дело направлено в Тымовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.

За совершение преступления уголовным законом предусмотрено наказание в лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.