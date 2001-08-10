Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июля 2021
Сегодня 18:04
72,72|86,51|66,91
Южносахалинцев ждут очередные отключения воды
14:08, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Полиция возбудила уголовное дело по заявлению сахалинки на младшего брата

Полиция возбудила уголовное дело по заявлению сахалинки на младшего брата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 47-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что из ее квартиры были похищены 20 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищению причастен 40-летний ранее неоднократно судимый брат потерпевшей. Мужчина был доставлен в районный отдел полиции, где дал признательные показания, сообщили ТИА «Острова» в региональной полиции.

Выяснилось, что утром 25 мая гражданин находился дома один, где проживал совместно с матерью. Подозреваемый хотел употребить спиртное, но так как у него не было денег, то решил сходить к родной сестре в надежде найти там алкоголь. Для этого он похитил из сумки своей матери ключи от квартиры потерпевшей. Проникнув в её жилище, он не обнаружил спиртного. Находясь в спальне, мужчина нашёл в комоде денежные средства, которые похитил, после чего покинул квартиру. Украденные деньги он впоследствии потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?