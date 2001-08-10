Праздничными концертами отметили в Томари и Красногорске День народного единства
Серия мероприятий посвященных Дню народного единства прошла, вчера в Томаринском районе. Жители муниципалитета смотрели концерты, фильмы, побывали в ночном музее и занимались тематическим творчеством. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Основной праздничной площадкой в Томари стал районный дом культуры. Местные творческие коллективы и гости из Красногорска приготовили для горожан насыщенную концертную программу. Посмотреть выступления пришло около 200 томаринцев и гостей города. Праздник открыла вице-мэр Томаринского городского округа Елена Клепикова.
- В этот день мы возвращаемся к пониманию важности таких понятий как сплоченность народа. Мы народ своего государства и мы едины независимо от нашей национальности и вероисповедания. Наше государство – наш дом, которое мы сообща защищаем и также вместе гордимся достижениями наших соотечественников. Для нас День народного единства означает, что вместе мы сила. С праздником вас! – Обратилась к присутствующим Елена Станиславовна.
Торжественную часть праздника, сменили выступления творческих коллективов. Своим исполнением танцевальные ансамбли переносили зрителей то в старинную русскую глубинку, то в суровую тундру, то в бескрайние кубанские степи, где лихие казаки стояли на страже границ нашей Родины. А хоровое и сольное исполнение народных песен, не раз срывалао шквал аплодисментов у зрителей.
Вечернюю программу продолжил показ фильма «Облепиховое лето», о жизни великого советского драматурга Александра Вампилова и ночь в районном музее. Экскурсию для всех желающих провел директор музея Эрик Дё. Специалист показал уникальные коллекции периода Карафуто, древности, единственную на Сахалине коллекцию денежных знаков времен революции и многие другие экспонаты. Он, заслуженно отметил, что томаринский музей считается одним из самых интересных в области. Музей, кстати имеет интересную историю происхождения. У истоков его создания стоял американский ученый, путешествовавший по острову, а все коллекции собирались жителями и гостями района.
Кроме того, День народного единства отмечали и в других населеннных пунктах муниципалитета. В Красногорске прошел праздничный концерт, и состоялась молодежная программа. В Черемшанке юные жители села собрались в доме культуры и продемонстрировали свои таланты в чтении стихов, рисовании и рассказах об исторических личностях.
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