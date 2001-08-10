Тихоокеанское
информационное агентство
7 Марта 2019
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17:49, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Масленица в Южно-Курильске переносится на день

В связи с прогнозом на неблагоприятные погодные условия 10 марта 2019 года оргкомитетом празднования Масленицы в Южно-Курильском районе принято решение перенести массовое мероприятие, посвященное проводам зимы.

По сообщению администрации муниципалитета,  вместо 10 марта оно состоится 9 марта 2019 года.

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