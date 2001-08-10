Анивские театралы отличились на «Успехе»

ХIX Всероссийский фестиваль любительских театров «Успех» состоялся в селе Щелыково Костромской области. Как рассказали ТИА "Острова" в анивском Доме культуры, мероприятие проходило с 16 по 20 мая и было посвящёно Году театра в России, в рамках ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев".

Сахалинскую область на фестивале отстаивал народный театр Анивы, дипломанты I степени II Областного фестиваля народных драматических театров «КАФЕДРАма» с постановкой по пьесе Катерины Антоновой «Пока я здесь» (руководитель Алла Хуташкеева, режиссер Валентина Теплова)

"Впечатления грандиозные и все молодые режиссеры увидели, что такое народный театр в его полном понимании, – рассказывает при встрече Алла Хуташкеева, - очень плотно работали на мастер-классах по актерскому мастерству, сценографии и режиссуре, на творческой лаборатории. Появилось настоящее знание и понимание. Наш режиссер, Валентина Теплова, например, определила для себя что спектакль – это как карточный домик, одно лишнее движение и все развалится. Стоит отметить уровень организации, не был забыт ни один спектакль при создании итогового «Капустного» номера. Разбор каждого выступления, высказывания конструктивного и непредвзятого мнения, свобода выражения и обмен опытом. За это время познакомились с замечательными людьми, которые отдают всю свою любовь театру. Встретились с Татьяной Уфимцевой и получили еще больший позитивный заряд и уверены, у каждого в сердце в этот момент бушевало теплое море народного творчества. И теперь мы рады и счастливы поделиться своими эмоциями, этим зарядом от увиденного со зрителем в будущих постановках. Народному театру дорога вперед!".

Анивский народный театр завоевал диплом II степени XIX Всероссийского фестиваля любительских театров «Успех» за спектакль пока «Пока я здесь», «За актерской мастерство» - Алена Попова, «За дебют в спектакле» - Дана Ревякина, «За решение костюмов к спектаклю «Пока я здесь».

Поездка была организована региональным Министерством культуры и архивного дела и областным центром народного творчества.