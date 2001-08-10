Островитян приглашают на празднование Дня народного единства

В предстоящий понедельник, 4 ноября, на территории всего островного региона пройдут концерты, массовые акции и спортивные мероприятия. Самые масштабные события в честь Дня народного единства состоятся в Южно-Сахалинске. Как ТИА "Острова" отметили в региональном правиельстве, в 10:30 от Воскресенского собора начнется шествие с Казанской иконой Божьей Матери. Колонна пройдет по Коммунистическому проспекту до площади перед домом правительства. Здесь с 11:20 до 13:00 горожане и гости областного центра увидят праздничный концерт «Мы едины под одним солнцем!». На сцене выступят чтецы, музыкальные и танцевальные коллективы.

Жителей Александровска-Сахалинского 4 ноября приглашают проверить свое здоровье. На главной площади с 11:00 будет работать передвижной лабораторно-диагностический центр. А вечером, в 19:00, в районном ДК состоится концерт российской рок-группы «9 район».

В Аниве День народного единства отметят открытым турниром по вольной борьбе среди юношей и девушек. Он будет проходить в течение дня в спортивной школе. А в 12:00 в доме культуры начнется праздничный концерт «Мы разные, но мы едины».

А долинцы примут участие в массовом забеге «Стартуем вместе!». Он начнется в 10:00 возле здания администрации.

Насыщенная культурная программа ждет жителей Корсакова. Так, с 13:00 до 20:00 в историко-краеведческом музее состоятся всероссийская акция «Ночь искусств», экскурсия на мыс Юноны, театрализация истории графа Николая Резанова, офицеров Хвостова и Давыдова и просмотр рок-оперы «Юнона и Авось».

Полностью ознакомиться с программой праздничных мероприятий можно на сайте правительства Сахалинской области.

Кроме того, островитян приглашают принять участие во всероссийском флешмобе ко Дню народного единства. Он проходит в социальных сетях до 4 ноября. Всем желающим необходимо сфотографироваться в национальном костюме или одежде с элементами традиционных фасонов народов России и сделать снимок. На изображении важно показать душу и самобытность народных промыслов. Фотографии следует опубликовать в социальных сетях с хештегами #россия #мыедины #нхп #наименованиесубъектарф #наименованиепромысла, отметить на них официальные страницы минпромторга @minpromtorg @promslrussia. После этого снимки появятся в сторис министерства промышленности и торговли РФ на странице minpromtorg в Instargram.