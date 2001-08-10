В Томари стартовала предновогодняя подготовка

В Томаринском районе стартовала подготовка к встрече Нового года. На центральной площади Томари приступили к установке новогодней ёлки и большой деревянной горки. Управление культуры, спорта и молодёжной политики закупило фейерверки для населённых пунктов муниципалитета и составило план праздничных мероприятий.

Отдел экономики районной администрации готовится провести смотр-конкурс новогоднего украшения торговых точек среди местных предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города Томари.

Как рассказала руководитель управления культуры спорта и молодёжной политики Томари Агнесса Пишунова, в этом году большие новогодние ёлки традиционно будут установлены в двух самых крупных населённых пунктах городского округа: Томари и Красногорске. Ёлки поменьше – в сёлах Пензенское и Ильинское. В Красногорске и Ильинском, как и в Томари, будут установлены деревянные горки для катания. В районном центре, как в прошлом году, установят ледяные фигуры с подсветкой. В Красногорске на этот раз фигуры из снега решили не делать, а ограничиться снежным лабиринтом. Праздничные фейерверки управлением культуры уже закуплены, в новогоднюю ночь они порадуют жителей Томари, Красногорска, Ильинского, Пензенского, Парусного и Черемшанки. Во всех этих населённых пунктах в час ночи первого января начнутся массовые народные гуляния с концертами, танцевальными и игровыми программами.

Впрочем, встречать Новый год в районе начнут на неделю раньше. 23 декабря в районном доме культуры пройдёт театрализованный конкурс-концерт «Ёлки-палки, Новый год!». 26 декабря на площади Томари состоится открытие городской новогодней ёлки под лозунгом «Добрая традиция». 28 декабря РДК распахнёт свои двери для одарённых детей, приглашённых на бал главы муниципального образования. А 30 декабря здесь же состоится детский театрализованный новогодний утренник «Письмо Дедушке Морозу».

Традиционно порадует своих воспитанников, а также любителей спорта и активного отдыха детско-юношеская спортивная школа Томари. 29 декабря в 15 часов здесь проведут новогодний карнавал для юных спортсменов. А 30 декабря в 11 часов тренеры и преподаватели ДЮСШ приглашают жителей и гостей города принять участие в костюмированной лыжной гонке.

Разнообразные вечера отдыха накануне торжества, а также концерты и развлекательные программы в новогодние каникулы будут организованы сельскими домами культуры и всеми библиотеками. Управление культуры планирует уже сегодня окончательно утвердить полный план мероприятий и в ближайшее время опубликовать его в районной газете «Вести Томари».

В районной администрации надеются, что не останутся в стороне от создания праздничной атмосферы и местные предприниматели. По словам заместителя начальника отдела экономики томаринской администрации Галины Федотовой, в ближайшие дни будет утверждено положение о проведении смотра-конкурса новогоднего оформления среди предприятий потребительского рынка: розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой перерабатывающей промышленности и гостиничного хозяйства. Заявки от желающих принять в нём участие будут приниматься с 12 по 22 декабря. А уже 26 декабря конкурсная комиссия определить победителей, которых ждёт денежное вознаграждение.