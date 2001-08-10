Открыли движение на участке дороги «Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск»

В связи с улучшением метеорологической обстановки с 09 часов 30 минут 27 декабря 2017 года движение на участке автодороги «Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск» (с 66 по 102 км от с. Яблочное до с. Новосибирское, в том числе г. Чехов) открыто для всех видов автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Также открыто движение на участке автодороги «Тымовское – Александровск – Сахалинский» (с 5 по 55 км от п.г.т. Тымовское до г. Александровск - Сахалинский).