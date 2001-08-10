Мэр Томари проверил как идет расчистка района от снега

Снегоуборочная техника в Томаринском районе продолжает устранять последствия циклона. Александр Кобелев объехал населённые пункты южной части района, чтобы проконтролировать процесс уборки снега и оперативно скорректировать действия коммунальных предприятий. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Томари.

В городе работает 6 единиц техники. Все основные дороги в районном центре очищены. Продолжается их расширение, расчистка второстепенных дорог и проездов, а также тротуаров и дворов. Ещё четыре единицы техники задействованы в сёлах Пензенское, Черемшанка и Ильинское. В Пензенском и Ильинском проезд по основным дорогам обеспечен, следующие необходимые шаги– его расширение, а также уборка дворов и проездов. На севере Томаринского района за время прохождения циклона не выпало так много осадков, как в его южной и центральной части. Поэтому расчистку Красногорска производят в плановом режиме.

Техника ГУП «Томаринское дорожное ремонтно-строительное управление» расширила проезды по трассе между населёнными пунктами между Томари и Ильинским, обеспечив двухстороннее движение, и отправилась в сторону Новосёлово.

Автомобильная дорога «Арсентьевка – Ильинское» до сих пор остаётся закрытой. 2 единицы техники продолжают расширять проезд между этими населёнными пунктами. Для ускорения работы дорожники пообещали дополнительно направить туда шнекоротор. При этом большого скопления транспорта на посту не наблюдается: проезда в сторону Арсентьевки ожидают бензовоз, большегруз и четыре легковых автомобиля.

Метель началась на территории города рано утром вторника. В любой момент приступить к ликвидации последствий циклона были готовы 14 аварийно-восстановительных бригад районных коммунальщиков, энергетиков и дорожников общей численностью 55 человек и 21 единиц техники.Была проведена проверка готовности к работе резервных источников питания, которая показала, что все дизельные электростанции исправны, готовы к работе, и имеют запас дизельного топлива на 5 суток. Запас твёрдого топлива на котельных хватает на 20 суток.

В селе Ильинском был развёрнут пункт временного размещения и пункт обогрева, однако,как рассказал представитель оперативной группы районной администрации в селе Ильинском Ярослав Лобков, с 11 часов вторника до настоящего времени в него никто не обращался. Необходимости развёртывания ПВР в селе Красногорск не возникло.