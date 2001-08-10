В Томари поздравили с 90-летием жительницу города Анну Абрамову
10 февраля представители органов местного самоуправления и общественных организаций Томаринского района поздравили с 90-летием жительницу района Анну Абрамову. В гости к юбиляру пришли мэр Томаринского городского округа Александр Кобелев, председатель Собрания Томари Валентина Новикова, председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Геннадий Акмалов и заведующая районным отделением социального обслуживания на дому Светлана Кузнецова. Они преподнесли имениннице цветы и подарки, рассказали ТИА «Острова» в администрации города.
Анна Даниловна Абрамова родилась в 1928 году в селе Михайловка Приморского края. Её родители Сима Ким и Данил Юн были родом из Кореи. Спасаясь после аннексии Кореи Японией от японского угнетения, голода и малоземелья, они перебрались на российскую территорию. В селе, по месту жительства занимались фермерством. Так как в семье было шесть детей, родителям приходилось много и тяжело работать. Незадолго до войны, в 1938 году, по постановлению Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) «О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края» корейскую семью переселили в среднюю Азию. Анну и её семью судьба занесла в город Кзыл- Орда в Казахстане. Здесь в 9 классе девушка перевелась в вечернюю школу и устроилась бухгалтером на шахту. Затем поступила в педагогический институт на физико-математический факультет.
По словам Анны Даниловны, довоенная жизнь, как впрочем, и военная, и послевоенная, была очень трудной. Когда началась Великая Отечественная война, ей пришлось бросить институт. А после войны Анна завербовалась на Сахалин, куда, как и многие, приехала на три года, а осталась навсегда. Сначала Анна Даниловна устроилась бухгалтером в домоуправление, затем много лет проработала старшим бухгалтером в госстрахе, а позже в Томаринской передвижной механизированной колонне. В 1979 году ушла на заслуженный отдых, но продолжила работать. На Сахалине встретила свою любовь, вышла замуж. Муж – участник Великой Отечественной войны, родом из Самары, был работником Томаринского горисполкома. С супругом в любви и согласии воспитали двух детей. Сегодня его уже нет в живых, но до сих пор Анна Даниловна с любовью вспоминает прожитые годы совместной жизни.
И сегодня Анна Даниловна не сидит, сложа руки. Самостоятельно ведёт своё домашнее хозяйство, продолжает читать много научной литературы. В свои 90 лет именинница чувствует себя бодро и оптимистично. По словам томаринской долгожительницы, она 29 лет не обращается к врачам. У неё собственный секрет долголетия, который позволяет ей сохранять силы, здоровье и живость ума.
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