Презентация бесплатной школы журналистики пройдет в Южно-Сахалинске
Презентация бесплатной школы журналистики пройдет в рамках первого международного медиафорума российских островов 12-13 апреля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе проекта.
Уникальный проект «Медиашкола «Дальневосточный репортер» презентуют на Первом международном медиафоруме российских островов 12-13 апреля в Южно-Сахалинске. В рамках форума руководство бесплатной школы журналистики объявит о завершении отбора претендентов и дату начала обучения.
Справка: Проект «Медиашкола: Дальневосточный репортер» является уникальным для Дальнего Востока - он нацелен на развитие информационного пространства региона и позиционируется организаторами как составной элемент стратегии опережающего развития Дальнего Востока, признанной на высшем государственном уровне национальным приоритетом России на весь XXI век. Поддержку проекту оказывает аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
«О запуске медиашколы мы объявили на дальневосточном медиафоруме в Хабаровске в конце февраля текущего года и это сразу вызвало повышенный интерес в медиа сообществе. Сейчас мы проводим сбор конкурсных заявок на обучение. По итогам рассмотрения предоставленных портфолио и выполнения творческих задач определим группу победителей в составе 50 человек, куда войдут журналисты с опытом работы в СМИ не более 3 лет и студенты факультетов творческих специальностей, ведущие активную практику в СМИ», - заявил руководитель дирекции информационных проектов НКО «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока» Алексей Бабков.
Как отметил Алексей Бабков, претенденты, которые пройдут отбор, будут обучаться бесплатно.
«К нам поступают заявки со всех субъектов Дальнего Востока и уже сегодня мы ожидаем, что спрос заметно превысит наше предложение. На медиафоруме в Южно-Сахалинске мы объявим о завершении отбора претендентов и сообщим о начале обучающего процесса», - рассказал Алексей Бабков.
Образовательная программа медиашколы состоит из онлайн вебинаров и четырех очных слетов Медиашколы во Владивостоке, Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске. Вебинары будут проходить со средней интенсивностью 3 часа в неделю. На медиаслетах ведущие федеральные и региональные эксперты будут давать мастер-классы и отрабатывать базовые навыки в области журналистики. Активное участие в реализации Проекта принимают Академия новостей ТАСС, ИА PrimaMedia и Комсомольская правда.
Первый международный медиафорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.
Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом.
В состав организационного комитета первого международного медиафорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.
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