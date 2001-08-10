На Сахалине стартует уникальный образовательный проект «Медиашкола «Дальневосточный репортер»
В рамках первого международного Медиафорума российских островов, который пройдет в Южно-Сахалинске 12-13 апреля, состоится презентация проекта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе проекта.
За две недели до начала мероприятия организаторы проводят сбор конкурсных заявок на бесплатное обучение в школе журналистики. По предоставленным в оргкомитет портфолио будет набрана группа из 50 человек. В нее войдут не только молодые журналисты, чей профессиональный стаж не превышает трех лет, но и студенты факультетов творческих специальностей вузов Сахалина, Камчатки, Магадана и Приморья.
- О запуске образовательного проекта было объявлено на дальневосточном медиафоруме в Хабаровске в конце февраля текущего года. Это сразу вызвало повышенный интерес в профессиональном сообществе. Заявки на обучение поступают из всех регионов Дальнего Востока, спрос заметно превышает предложение. На Первом Медиафоруме российских островов в Южно-Сахалинске будет объявлено о завершении отбора претендентов и начале обучающего процесса в медиашколе, - отметил Алексей Бабков, руководитель дирекции информационных проектов НКО «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока».
В образовательную программу медиашколы войдут онлайн-вебинары и четыре очных слета журналистов во Владивостоке, Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске. Вебинары будут проходить со средней интенсивностью 3 часа в неделю. На слетах ведущие федеральные и региональные эксперты дадут мастер-классы и отработают со слушателями базовые навыки в области журналистики. Полный курс обучения составит десять месяцев.
Напомним, первый международный Медиафорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете при содействии аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В мероприятии примут участие средства массовой информации России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
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