На Сахалине стартовал первый международный медиафорум российских островов

В крупнейшем отраслевом мероприятии Дальнего Востока участвуют более 800 человек. Среди них - корреспонденты и руководители средств массовой информации России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, писатели, преподаватели высших учебных заведений, представители культуры и искусства, пресс-служб, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Открыла форум в Южно-Сахалинске пленарная дискуссия «4 острова/фронтира – одна судьба». Такое название выбрано неслучайно, сообщил руководитель проекта Виктор Суханов. Оно символизирует единение островных сущностей из разных частей большой страны: Сахалина и Курил - на востоке, Калининградской области, как анклава в Восточной Европе - на западе, «острова Крым» в терминологии писателя Василия Аксенова - на юге, а Соловецких островов Архангельской области - на севере.

- Сегодняшнее событие очень важно не только для Сахалина, но и в целом для страны. Такие форумы помогают аккумулировать ценный опыт и адаптировать его под каждый регион. Идеология медиафорума объединяет российские «острова» - территории, ставшие анклавами не только ввиду географического положения, как Сахалин и остров Русский, но и политического, как Крым и Калининград. Надеюсь, что подобные мероприятия, взяв старт в нашем регионе, волной прокатятся по всей России. Сегодня нам, как никогда, нужна консолидация, нужно быть одной семьей, - отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Среди основных задач форума – укрепление связей между журналистским сообществом России, а также с коллегами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, повышение профессионального уровня как начинающих специалистов в медиаотрасли, так и уже опытных, включая руководителей бизнеса.

- Мой опыт подсказывает: медиафорум будет очень полезен для журналистского сообщества Сахалина. Общение с профессионалами из других регионов всегда наталкивает на новые решения, подсказывает темы новых проектов, дает возможности обменяться опытом и применить его в своей практике. Думаю, и коллегам из других стран и регионов будет интересно познакомиться поближе с нашим регионом, увидеть его достопримечательности, узнать, как освещаются события, - считает один из участников мероприятия, директор издательского дома «Губернские ведомости» Владимир Семенчик.

Программа форума составлена на основе предложений журналистов. В течение двух дней 12 и 13 апреля состоятся более 35 дискуссий, мастер-классов, семинаров и круглых столов по направлениям: «спортивная журналистика», «молодежный блок», «пресс-службы и бизнес» и «бизнес-блок».

Разобраться в вопросах и взять на вооружение наиболее успешные практики участникам форума помогут прибывшие на Сахалин профессионалы высокого уровня. В их числе – председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, известные тележурналисты Антон Верницкий (Первый канал) и Александр Гурнов (RT), главный редактор Russia Beyond (проект телеканала RT) Всеволод Пуля, управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина, медиадиректор платформы Яндекс.Дзен Даниил Трабун, главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин, представители отраслевых федеральных ведомств.

- Такие форумы особенно важны для молодежи, которая осваивает современные технологии. В огромном медиа-пространстве тяжело отличить журналистику от личного творчества. Нужно очень осторожно относиться к информации, которая поступает из сомнительных источников. Мы поговорим об ответственности за информацию и о соблюдении кодекса журналисткой этики, - сказал один из главных экспертов медиафорума Владимир Соловьев.

Для молодых и амбициозных журналистов в Южно-Сахалинске откроется «Медиашкола: Дальневосточный репортер». Обучаться в ней бесплатно смогут как начинающие специалисты, так и студенты факультетов творческих специальностей вузов Сахалина, Камчатки, Магадана и Приморья.

Уникальная образовательная площадка, кроме того, поможет начинающим журналистам расширить географию контактов.

Помочь коллегам разобраться в тенденциях развития медиаотрасли намерен и известный тележурналист Первого канала Антон Верницкий. Сегодня журналистика находится на переломном этапе, считает он. Все более весомую роль играет Интернет, тогда как печатные издания, радио и телевидение постепенно теряют свои позиции. Другая не менее важная цель поездки эксперта в регион – ознакомиться с его экономическим и социальным развитием.

- Я примерно 20 лет не был на Сахалине, изменения на этой земле произошли колоссальные, - делится он личными впечатлениями.

Участников медиафорума ожидают пресс-туры на крупнейшие предприятия Сахалинской области. Это позволит более широко осветить происходящие в социально-экономической жизни региона позитивные перемены. Рассказывают о них и выставочные экспозиции в фойе здания Сахалинского госуниверситета, которое принимает мероприятие. Формирование благоприятного информационного поля – важная составная часть стратегии опережающего развития Дальнего Востока, о которой неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Напомним, глава государства назвал развитие макрорегиона приоритетом для страны на весь XXI век.

- Речь идёт о создании на Дальнем Востоке «территорий роста», масштабном освоении природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей, об инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных научно-исследовательских центров, - отметил президент страны.