Первенство по спортивной гимнастике объединит юных спортсменов из Южно-Сахалинска
Открытое первенство по спортивной гимнастике на призы дворца спорта «Кристалл» состоится в предстоящую субботу в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили во дворце спорта.
26 мая в зале хореографии «Кристалла» в прыгучести, ловкости и гибкости будут соревноваться порядка 40 мальчиков от 5 до 10 лет. Ребята являются воспитанниками тренеров Ольги Сперанской, Евгения Канека и Кирилла Андреева.
Юным участникам предстоит выполнить основные упражнения, входящие в программу первого, второго и третьего юношеских разрядов: поднимание ног в висе, подтягивание, отжимание в упоре, а также шпагат и мостик.
Параллельно с мальчиками будут состязаться и девочки. Юные гимнастки поборются за награды первенства во дворце детского и юношеского творчества.
Соревнования пройдут на двух площадках: во дворце спорта «Кристалл» и ДДюТ в одно и то же время. В 10:00 состоится парад открытия. В 10:30 выступления начнут спортсмены и спортсменки по третьему юношескому разряду. В 11:15 стартует второй поток участников, выступающих по программам первого и второго юношеских разрядов. Организаторы планируют, что состязания завершатся в 15:00 часов.
– Первенство станет заключительным для участников. Этими соревнованиями мы закроем учебный год для малышей и подведем итоги. А нескольким спортсменам, которые выступают по взрослым разрядам, в скором времени предстоит отправиться на сборы. Учебно-тренировочные занятия пройдут в Звенигороде с 17 по 30 июня, – поделилась планами тренер и председатель федерации спортивной гимнастики Сахалинской области Ольга Сперанская.
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