Концертом, ярмаркой и велопробегом отметили День России в Томари
В День России 12 июня на центральной площади Томари состоялся праздничный концерт, организованный работниками районного Дома культуры. Перед томаринцами с патриотическими песнями о Родине выступили артисты учреждения, включая хор "Журавушка" и казачий ансамбль "Станица". Параллельно на площади была развёрнута ярмарочная торговля продовольственными товарами областных производителей. В завершение концерта состоялся велопробег по прилегающим к площади улицам, все юные участники которого в финале получили сладкие призы. Об этом ТИА "Острова" рассказали в администрации Томаринского района.
В этот же день в городе состоялись два спортивных мероприятия. Первое – областной открытый турнир по каратэ-до Киокусинкай среди детей, юниоров и юношей, организаторами которого выступили Сахалинская областная спортивная общественная организация "Киокусинкай Карате", Томаринская организация "Кёкушин Профи", администрация Томаринского городского округа и районное управление культуры, спорта и молодёжной политики. В турнире приняли участие более 50 юных спортсменов из Томари, Южно-Сахалинска, Чехова и Троицкого. Официальные результаты соревнований организаторы пообещали обнародовать в ближайшее время.
Второе спортивное собтие, которое состоялось в Томари и было приурочено ко Дню России, – товарищеский футбольный матч между двумя городскими любительскими командами, который завершился со счётом 7:3 в пользу молодёжной команды "Сокол" переигравшей сборную из более зрелых земляков.
В праздничных мероприятиях приняли участие руководители органов местного самоуправления: мэр Томаринского городского округа Александр Кобелев, председатель районного собрания депутатов Валентина Новикова.
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