Сергей Собянин предложил отремонтировать «ливневки» в Томари
13 идей по благоустройству города поступили от томаринцев во время собрания с населением. Оно проходило 5 июля в районном доме культуры.
В основном, идеи касались ремонта дорог, ливневой канализации и освещения. Но многие горожане высказались и за улучшение внешнего облика города, сообщили ТИА «Острова» в администсрации Томаринского района.
На собрании присутствовали 135 жителей. Выслушать людей, ответить на вопросы и зафиксировать предложения пришли глава администрации Александр Кобелев и руководитель финансового отдела Наталья Лялькина. Обсуждение прошло в свободном режиме. Каждый желающий мог подойти к микрофону и предложить, куда, по его мнению, можно потратить три миллиона рублей, положенных по программе бюджетирования на 2019 год.
Своей возможностью, внести лепту в благоустройство родного города воспользовались десять томаринцев. Например, Сергей Собянин и Надежда Груша предложили отремонтировать «ливневки» и дороги на улицах Дзержинского и Юбилейной. Мария Юрьева, пожаловалась на отсутствие общественного туалета. Светлана Придатко обратила внимание на безопасность города. Женщина высказала идею сноса разрушенных зданий в нижней части города и установку видеонаблюдения в общественных местах.
Не обошли стороной и самое популярное место – главную городскую площадь. После капитального ремонта она значительно изменилась. Однако горожанам по-прежнему не хватает лавочек. А край площади со стороны сцены необходимо облагородить.
Идею о создании нового места для проведения досуга томаринской молодежи высказала Софья Лялькина. По мнению девушки, в городе не хватает, скейт-парка и волейбольной площадки. Также она обратила внимание на плохое освещение улицы Вокзальной.
- Несмотря на то, что выиграет только один проект, остальные не останутся без внимания. Ведь все высказанные идеи это болевые точки, в отношении, которых необходимо продолжать работу. Реализовывать их уже не за счет областного финансирования, а собственных средств. Голосование как раз покажет приоритетность этих идей и очередность их реализицации. – уверена руководитель финансового отдела МО «Томаринский городского округ» Наталья Лялькина
Все высказанные предложения ждет несколько этапов отбора. Для начала администрация рассчитает их стоимость. Проекты, стоимость, которых превысит 3 миллиона рублей, будут сняты с конкурса. Оставшиеся идеи ждет опрос на сайте администрации. По его результатам, в конце августа, пройдет голосование и будет объявлен проект-победитель. Его реализуют в 2019 году.
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