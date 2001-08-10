В Томари поздравили 90-летнюю юбиляршу
Девяностый день рождения отметила в четверг, 16 августа, жительница Томари Екатерина Михайловна Егорова. Поздравить её с этим знаменательным событием собрались представители органов местного самоуправления, соцзащиты, областных депутатов и общественных деятелей. Традиционно юбиляру были вручены цветы, поздравительный адрес, подарки от администрации района, депутата областной Думы от городского округа Андрея Полякова и генерального директора АО "Совхоз Заречное" Валентины Баранской.
Екатерина Егорова – вдова ветерана Великой Отечественной войны. Она приехала на Сахалин с семьёй по вербовке в 50-е годы. В Томари приехала из Красногорска. До выхода на пенсию работала в детском саду. Воспитала троих дочерей, имеет внуков и правнуков. Знакомые с Екатериной Михайловной отзываются о ней как о очень скромном человеке.
Традиция поздравлять с 90-летием жителей Томаринского городского округа появилась в районе пять лет назад. Изначально инициатива принадлежала руководителю предприятия "Совхоз Заречное" и общественному деятелю района Валентине Баранской. Идея была сразу же поддержана органами местного самоуправления. Сегодня в гости к юбилярам, чтобы отдать им дань уважения, приходят руководители администрации и местного собрания, депутаты областной думы, сотрудники соцзащиты и районного отделения Союза женщин России.
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