Пенсионерка в Томари отдала мошенникам 65 тысяч рублей

Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 90-летней местной жительницы. Путем обмана злоумышленник похитил у пожилой женщины 65 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что на телефон потерпевшей позвонил неизвестный и представился ее сыном. В ходе диалога злоумышленник убедил женщину в том, что у него финансовые проблемы, и ему требуется вышеуказанная сумма.

Будучи уверенной в том, что мужчина на другом конце провода действительно является ее родственником, потерпевшая перевела ему необходимую сумму. После неизвестный отключил телефон и более на связь не выходил.

В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному деянию.