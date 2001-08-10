Шахматисты южно-сахалинской администрации одержали победу на «Кубке Губернатора - 2018»

В островной столице прошел турнир по шахматам в рамках XXII Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области на «Кубок Губернатора – 2018». Участниками состязаний стали четыре команды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

На победу претендовали шахматисты из администраций Корсакова, Поронайска, Южно-Сахалинска, а также правительства Сахалинской области. В составе каждой команды слонов и коней по черно-белым клеткам переставляли четыре спортсмена (три мужчины и женщина).

Несмотря на небольшое количество участников, турнир получился очень интересным и напряженным. Три команды реально претендовали на первое место, и лишь представители Корсакова не сумели набрать ни одного очка.

Поражений удалось избежать только команде Южно-Сахалинска. Именно она и стала победителем. Наград за первое место были удостоены Александр Панкратов, Владимир Володин, Дмитрий Хан, Анна Колесникова. Два матча они выиграли, а с шахматистами из Правительства сыграли вничью, набрав в итоге 8,5 очков.

Всего на пол-очка от победителей отстала команда Поронайска (8 очков). Серебряными призерами турнира стали Андрей Чуваев, Николай Пуликов, Сергей Пуликов, Татьяна Епанешникова.

Второго и третьего призера также разделили пол-очка. Набрав 7,5 очков, третье место заняли шахматисты из команды Правительства островного региона (Дмитрий Чалов, Сергей Алексеенко, Олег Чеботарь, Дарья Шевченко).