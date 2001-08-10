В районы Сахалинской области отправились новые школьные автобусы

Ключи от 14 ПАЗов сегодня были торжественно вручены в Южно-Сахалинске. Больше всего – 4 автобуса – получил Холмский район, который направит их в села Чапланово, Яблочное и Правду. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- Сегодня мы получили машины на замену старых автобусов, которые служили больше 10 лет. Современный транспорт будет использоваться для подвоза детей к местам учебы из небольших населенных пунктов, - отметил исполняющий обязанности мэра Холмского района Валентин Муртазин. - Существуют особые условия для перевозки детей, и мы обязаны их соблюдать. Особенно актуально это в зимнее время, полученные машины теплые и безопасные. Модель рассчитана на поездки по бездорожью, оснащена тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

В каждом из поступивших в сахалинские школы автобусов - 20 посадочных мест для детей и еще 2 места для взрослых сопровождающих. Пассажирские машины имеют полный привод и на сегодняшний день признаны наиболее удачным вариантом для перевозки учащихся.

2 автобуса отправятся на остров Кунашир, они предназначены для учебных заведений поселка Южно-Курильск и села Дубового. В райцентре это позволит пополнить имеющийся автопарк, а в селе заменить устаревшую модель.

- Автобусы для нас имеют большое значение, потому как мы подвозим учащихся из 5 населенных пунктов, в общей сложности – 217 детей, - отметила начальник отдела образования района Лариса Немешина. - Полученные машины позволят нам доставлять всех школьников к первому уроку за один раз. Сейчас в нашем распоряжении находятся 8 автобусов.

По словам заместителя председателя областного правительства Антона Зайцева, который принял участие в церемонии передачи ключей от пассажирских машин, власти региона вот уже несколько лет планомерно обновляют школьный автопарк. Сегодня автобусы перевозят свыше 3 тысяч сахалинских и курильских школьников по 112 маршрутам.

- Наша главная задача - создать равные условия для получения качественного образования всех детей, независимо от места жительства. Приобретение современных автобусов позволит повысить безопасность перевозок и обеспечит комфорт для школьников. Работа по обновлению автопарка образовательных учреждений будет продолжена, в бюджете на эти цели предусмотрены средства, - сказал заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев.

Закупка новых автобусов проходит в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Развитие образования на 2014-2020 годы».