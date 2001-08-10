В Томари открылось хлебопекарное производство

С августа в торговых точках районного центра реализуется пшеничный хлеб, изготовленный в пекарне Оксаны Кузнецовой. В ноябре индивидуальный предприниматель получила финансовую поддержку из областного бюджета – почти 500 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Жительница Томари приобрела оборудование для выработки хлебов опарным способом, а также хлебопекарные формы и электрическое плиты. Возместить затраты на покупку техники индивидуальный предприниматель смогла с помощью государственной субсидии. Чтобы воспользоваться финансовой поддержкой, Оксана Кузнецова подала документы на участие в конкурсном отборе среди субъектов малого и среднего предпринимательства и успешно прошла его.

Сегодня в пекарне Оксаны Кузнецовой выпускается 200 килограммов хлеба в день. Продукция пользуется спросом у местных жителей, поэтому в дальнейшем индивидуальный предприниматель планирует закупить новое оборудование и освоить выпуск ржаного и других видов хлеба. Расширение производства позволит увеличить и штат сотрудников.

Оксана Кузнецова еще в прошлом году задумала открыть при своем кафе небольшой хлебобулочный магазин. Изначально она предполагала, что в ассортименте будет только несколько видов булочек и багетов. Но уход с рынка основного производителя хлеба в Томари заставил пересмотреть планы.

– С 1 сентября этого года прекратил финансово-хозяйственную деятельность индивидуальный предприниматель, являющийся основным поставщиком хлебобулочных изделий для населения и организаций районного центра и села Пензенского. Но власти городского округа заинтересованы в продовольственной безопасности муниципального образования и стабильных ценах на продукты. Поэтому особое внимание уделяется финансовой поддержке местных товаропроизводителей, внедряются различные механизмы субсидирования, – отметила заместитель начальника отдела экономики администрации городского округа Галина Федотова.

Помощь субъектам бизнеса оказывается в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области». Непосредственное распределение субсидий производится органами местного самоуправления на конкурсной и безвозмездной основе.

В этом году на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса из областного бюджета было выделено более 220 миллионов рублей. С помощью государственных субсидий предприниматели могут возместить затраты на уплату процентов по кредитам, открытие собственного дела, покупку оборудования.

Кроме того, финансовую поддержку можно направить на компенсацию расходов по обучению сотрудников и курсы повышения предпринимательской грамотности, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также на прохождение процедур, связанных с получением аккредитаций и сертификатов соответствия. Особое внимание уделяется деятельности, связанной с дошкольным и дополнительным образованием детей, со сферой инноваций, а также работой социальных магазинов, аптек и других учреждений сферы услуг.