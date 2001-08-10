В Томари прошел семинар по социальному волонтерству
Томаринские добровольцы скоро будут работать на государство. Обучающий семинар, о том, как это сделать провел ресурсный центр НКО аппарата общественной палаты Сахалинской области. На мероприятии присутствовали представители некоммерческих, бюджетных организаций и администрации Томаринского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации района.
Дело в том, что Сахалинская область готовится к переводу части услуг, оказываемых населению государством к социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). Согласно «майским» указам президента, участие СО НКО в деятельности бюджетных организаций в 2019 году должно составлять 15%. Волонтеры смогут на платной основе оказывать различные услуги населению в здравоохранении, спорте, социальной работе и туризму. Организаторы мероприятия рассказали представителям бюджетных структур, как начать взаимодействие с СО НКО и привлечь их к оказанию услуг. Также посвятили волонтеров во все тонкости создания некоммерческой организации и подачи документов для выхода на рынок социальных услуг. По словам сотрудников ресурсного центра, удачных примеров сотрудничества НКО и государства в социальной сфере уже достаточно.
Активно к услугам добровольцев прибегает министерство социальной защиты. Наиболее ярким примером взаимодействия, является помощь по уходу и присмотру за пожилыми людьми и инвалидами. Министерство выделяет средства СО НКО, а те в свою очередь, компенсируют труд добровольцев, ухаживающих за людьми с ограниченными возможностями здоровья.
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