Сахалинская сноубордистка завоевала бронзовую медаль этапа Кубка России

27 ноября в Абзаково завершился I этап Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Участники разыграли награды в дисциплине «параллельный слалом-гигант».

В состязаниях мужчин вторую золотую медаль выиграл москвич Константин Шипилов. Вслед за параллельным слалом он стал самым быстрым и в параллельном слаломе-гиганте. Лучший результат среди сахалинцев показал Артем Жмурко. Он – на 38-м месте (всего было 64 участника).

В женском зачете победила Анастасия Курочкина из Кемеровской области. В большом финале она опередила спортсменку из Московской области Викторию Пухову, которая завоевала серебряную медаль.

Третье место заняла воспитанница СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Софья Надыршина. В малом финале она была быстрее спортсменки из Московской области Софьи Батовой.

Таким образом, по итогам этапа в активе сахалинской сноубордистки две медали: золотая в параллельном слаломе и бронзовая в параллельном слаломе-гиганте.

II этап Кубка России в параллельных дисциплинах пройдет в середине декабря на базе ГЛК «Чекерил» (г.Ижевск).

Отметим, что на соревнованиях выступали члены сборной Сахалинской области по сноуборду. В ее составе, кроме Софии Надыршиной и Артема Жмурко, Антон Белоусов, Даниил Комин, Владислав Селиванов, Даниил И, Всеволод Щеглов и Ксения Кудрявцева. Эти спортсмены также представят островной регион на I зимних международных спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут на Сахалине в феврале 2019 года.