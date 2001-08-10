Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2019
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В Южно-Сахалинске женщина ударила ножом знакомого
16:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Открыто движение на автодороге «Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск»

В связи с улучшением метеорологической обстановки с 15 часов 30 минут 16 января 2019 года движение на  автодороге «Огоньки - Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск» открыто для всех видов автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДДД УМВД России по Сахалинской области.

Также возобновлено пассажирское автобусное сообщение по направлениям: «Южно-Сахалинск – Холмск», «Южно-Сахалинск – Невельск», «Южно-Сахалинск – Углегорск», «Южно – Сахалинск – Шахтёрск», «Холмск – Невельск», «Холмск – Чехов».

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