Огонь «Детей Азии» добрался до Ногликов

В Ногликском районе состоялся этап эстафеты огня первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

Путешествие Огня Игр продолжается. Теперь его встретили жители Ногликского муниципального образования. Прибывшую из Охи лампаду на въезде в райцентр из рук хранителей символа игр принял и.о. мэра Павел Кочергин.

— Рады и горды одновременно, поддерживаем эту эстафету огня и проведем ее достойно. Ноглики — это спортивный город, это общеизвестно, признано в области и доказано нашими ребятами на различных турнирах. У нас есть множество уважаемых спортсменов, ветеранов. Именно они понесут факел «Детей Азии» по нашему району, — встречает гостей глава администрации.

После короткой церемонии встречи, в которой приняла участие даже местная хоккейная команда, возвращавшаяся с соревнований на юге острова, зажженная в Якутии лампада отправилась в спортивный комплекс «Арена», где в течение нескольких часов посмотреть на символ игр смогли все желающие.

— Нужно показывать это детям, впервые на Сахалине проходят подобные игры, можно их назвать даже олимпийскими. Сами соревнования пройдут в Южно-Сахалинске, а здесь мы встречаем эстафету огня. Дети должны посмотреть, поучаствовать, тем более, что они у меня спортсмены — внучка пловец, а внук борьбой только начал заниматься, — объясняет свой визит к месту хранения огня житель Ноглик Владимир Нечаев с внуками Семеном и Варварой Евдокимовыми.

Уже в полдень 20 января в Ногликах стартовала и сама эстафета огня — по улицам факела пронесли 15 человек. Их в районе отбирали по обращениям образовательных и спортивных организаций, а также среди почетных граждан и людей, внесших особенный вклад в развитие муниципалитета. Так что для большинства участников забега приглашение на эстафету стало сюрпризом — об оказанной им чести они узнали буквально за несколько недель до старта.

— Я футболист, так что это немного не сезон для меня, но я не переживаю сильно. Стресс — это плохо, когда речь идет о спорте. Но волнение есть, конечно: это для меня как выход на поле, только еще более ответственный, чем обычно, — смущенно улыбается Денис Тирских, которому предстоит открывать эстафету в Ногликах.

Для того, чтобы поучаствовать в эстафете, рассказывает известный сахалинский лыжник Иван Кустов, ему даже пришлось перенести вылет на окружные соревнования по гонкам. Но особого беспокойства по этому поводу он высказывать не стал — в конце концов, подобные события в спортивной жизни региона происходят не каждый год.

— Это честь для меня, это большое и важное событие. Это гордость для меня, как для спортсмена. Я думаю, «Дети Азии» станут для области на самом деле поворотным событием, толчком для развития спорта. Жаль, что не прошли наши спортсмены в сборную области — у те же наши хоккеисты, которые сегодня являются чемпионами области, — заметил Иван Кустов.

После завершения эстафеты на площади перед администрацией города состоялась торжественная передача символов игр — факела и миниатюры с талисманами спортивного турнира и.о. мэра Павлу Кочергину. Еще одной реликвией, которая прочно свяжет Ноглики со спортивной историей «Детей Азии» станет подарок почетного гражданина города Геннадия Псягина — он передал спортивной школе Ноглик фотоальбом с кадрами летних игр «Дети Азии», подаренный ему боксером, министром спорта Якутии Георгием Балакшиным.

21 января лампада с зажженным на территории национального парка «Ленские столбы» огнем игр отправится в Тымовский район, где пройдет один из самых протяженных этапов эстафеты — в течение одного дня символ игр пронесут по нескольким селам района, расположенным по маршруту с севера на юг.

Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.