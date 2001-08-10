Новую трассу для сноубордистов возводят на горе Парковой
Новую трассу для сноубордистов возводят на горе Парковой. Ей воспользуются участники Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», которые выступят в дисциплинах слоупстайл и биг-эйр. Сегодня все элементы приводят к готовности. В конце недели их окончательно оформят.
Для разработки трассы привлекли не только сахалинских, но и петербургских специалистов, которые занимались созданием подобных объектов на Олимпиаде в Сочи и Универсиаде в Красноярске. На 400 метрах расположились трамплины и джибинговые металлические фигуры, на которых спортсмены будут выполнять акробатические трюки.
- Мы считаем, что привлекательно будут выглядеть джибинговые секции, в том числе и для тех, кто будет использовать их после проведения игр. В них будут интересные формы освещения с элементами брендирования игр «Дети Азии», - отметил директор компании подрядчика Артур Мантуров.
При проектировании трассы создали 3д модель. Такой способ впервые использовали в России. Визуализацию сделали с учетом характеристик горы Парковой, и благодаря этому сократилось время подготовки трассы.
- Визуализация была сделана с учетом характеристик нашей горы. То есть все параметры трассы начиная от стартового стола, заканчивая линией финиша, ширины, длины и всех углов. Этого нам очень не хватало для работы, - отметил главный судья игр «Дети Азии» по дисциплинам биг-эйр и слоупстайл Павел Власенко.
Трассу построили в облегченном варианте, чтобы неопытные спортсмены тоже могли выполнить программу без травм. Предусмотрены линии легких проездов для новичков, а также сложных, на которых будут ездить кандидаты в мастера спорта и более титулованные спортсмены.
- Едет к нам интересный спортсмен из Японии, который делает трюки мирового уровня, и я думаю, что ему не будет скучно в нашем парке. Японские атлеты – самые сильные конкуренты для нас. Они занимали призовые места на всех последних крупных соревнованиях. Мы представим команду из 4-х человек, которые показали неплохие результаты на Первенстве России. Рассчитываем, что дадим бой представителям Японии и Кореи, где эти виды спорта очень хорошо развиваются, - поделился Павел Власенко.
Первыми опробуют трассу участники Этапа кубка России по сноуборду, который состоится в Южно-Сахалинске уже на следующей неделе. А на Первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии» трассу используют дважды: 11 февраля на соревнованиях по дисциплине слоупстайл и 14 февраля на состязаниях в дисциплине биг-эйр.
После спортивных событий трасса будет доступна для всех желающих. В планах строителей возвести дополнительные джиббинговые секции.
Напомним, Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. В них примут участие более 1300 спортсменов, 1000 волонтеров и 600 судей. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.
Церемония открытия игр «Дети Азии» состоится 9 февраля в 18:00 на стадионе «Спартак».
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:09 24 Января Около 250 пловцов вышли на старт первенства Сахалинской области
- 11:01 24 Января УФСБ области: Эвакуация в школах Южно-Сахалинска — не учения
11:50 24 Января Всероссийский театральный марафон стартовал на Сахалине
- 10:11 24 Января Вторая смена в девятнадцати школах Южно-Сахалинска отменена
20:52 6 Января В Южно-Курильск прибыл огонь I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
16:35 11 Января Валерий Лимаренко: подготовка к играм «Дети Азии» идет по графику
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?