Тихоокеанское
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31 Января 2019
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Новую трассу для сноубордистов возводят на горе Парковой

Новую трассу для сноубордистов возводят на горе Парковой

Новую трассу для сноубордистов возводят на горе Парковой. Ей воспользуются участники Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», которые выступят в дисциплинах слоупстайл и биг-эйр. Сегодня все элементы приводят к готовности. В конце недели их окончательно оформят.

Для разработки трассы привлекли не только сахалинских, но и петербургских специалистов, которые занимались созданием подобных объектов на Олимпиаде в Сочи и Универсиаде в Красноярске. На 400 метрах расположились трамплины и джибинговые металлические фигуры, на которых спортсмены будут выполнять акробатические трюки.

- Мы считаем, что привлекательно будут выглядеть джибинговые секции, в том числе и для тех, кто будет использовать их после проведения игр. В них будут интересные формы освещения с элементами брендирования игр «Дети Азии», - отметил директор компании подрядчика Артур Мантуров.

При проектировании трассы создали 3д модель. Такой способ впервые использовали в России. Визуализацию сделали с учетом характеристик горы Парковой, и благодаря этому сократилось время подготовки трассы.

- Визуализация была сделана с учетом характеристик нашей горы. То есть все параметры трассы начиная от стартового стола, заканчивая линией финиша, ширины, длины и всех углов. Этого нам очень не хватало для работы, -  отметил главный судья игр «Дети Азии» по дисциплинам биг-эйр и слоупстайл Павел Власенко.

Трассу построили в облегченном варианте, чтобы неопытные спортсмены тоже могли выполнить программу без травм. Предусмотрены линии легких проездов для новичков, а также сложных, на которых будут ездить кандидаты в мастера спорта и более титулованные спортсмены.

- Едет к нам интересный спортсмен из Японии, который делает трюки мирового уровня, и я думаю, что ему не будет скучно в нашем парке. Японские атлеты – самые сильные конкуренты для нас. Они занимали призовые места на всех последних крупных соревнованиях. Мы представим команду из 4-х человек, которые показали неплохие результаты на Первенстве России. Рассчитываем, что дадим бой представителям Японии и Кореи, где эти виды спорта очень хорошо развиваются, - поделился Павел Власенко.

Первыми опробуют трассу участники Этапа кубка России по сноуборду, который состоится в Южно-Сахалинске уже на следующей неделе.  А на Первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии» трассу используют дважды: 11 февраля на соревнованиях по дисциплине слоупстайл и 14 февраля на состязаниях в дисциплине биг-эйр.

После спортивных событий трасса будет доступна для всех желающих. В планах строителей возвести дополнительные джиббинговые секции.

Напомним, Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. В них примут участие более 1300 спортсменов, 1000 волонтеров и 600 судей. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.

Церемония открытия игр «Дети Азии» состоится 9 февраля в 18:00 на стадионе «Спартак».

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