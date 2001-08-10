«Неделя лосося» стартовала в средней школе №2 Анивы

В Анивской школе №2 стартовала «Неделя лосося» для 4-7 классов, посвященная сохранению тихоокеанских лососей. Мероприятие проводится в честь Международного года лосося под девизом «Узнать. Полюбить. Сохранить». Дети должны как можно больше узнать о лососе, чтобы смогли полюбить его и постараться сохранить. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Анивы.

На видном месте в столовой появился стенд с ранее изданными плакатами и фотозона с крупной рыбиной. По классам пошли специалисты и волонтёры с лекциями и презентациями. После каждой лекции школьники проходят тест, закрепляющий пройденный материал.

Уже начали поступать рисунки и поделки на конкурс «Живи, лосось!» и рассказы на тему «Чем я могу помочь лососю?». Вот, например, какое письмо написал четвероклассник: «Дорогой мой лосось! Я, Захаров Никита, ученик 4 «б» класса, пишу тебе письмо. Я хочу рассказать тебе о том, что в нашем городе решили образовать волонтёрское движение по защите лосося. Волонтёры будут заниматься просветительской работой для сохранения различных видов лосося. Ребята постарше будут заниматься расчисткой ручьев, берегов рек от различного мусора. Сейчас я могу вступить в это волонтёрское движение. А в будущем я поступлю в СахГУ и получу профессию эколога. Уже как специалист буду принимать участие в работе Сахалинского лососевого музея-парка, который будет образован в нашем крае. Где буду проводить не только просветительскую, но и практическую работу по изучению твоей жизни, чтобы ты мог спокойно жить и нереститься еще многие годы. До встречи!»

В конце «Недели лосося» команды по 6 человек от каждого класса будут участвовать в научно-познавательном квесте «Путешествие с лососем». Победители квеста смогут сами выбрать себе в награду путешествие – или поход с ночевкой или увлекательную экскурсию.

Отличившиеся в конкурсах и квесте, кроме призов, получат грамоты и благодарности для своих портфолио. Волонтёры смогут распространить свой опыт по другим школам и учреждениям дополнительного образования. Если мероприятие пройдет успешно, оно будет тиражироваться по области и возможно по другим лососевым регионам Дальнего Востока.

Наша «Неделя Лосося» - это еще одна попытка привлечь внимание к проблемам тихоокеанских лососей – гордости нашей природы и основе нашей экономики. Мы надеемся, что дети, принявшие в ней участие, унесут с собой частичку любви и уважения к этим удивительным созданиям природы. Дети смогут передать эти чувства взрослым. И это будет хорошей профилактикой браконьерства. И мы навсегда сможем сохранить это чудо Природы – сахалинского лосося.

Торжественное закрытие «Недели лосося» пройдет 15 марта в 13:30 в средней школе №2 Анивы.